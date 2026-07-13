Сенатор Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) посетил одну из баз украинской компании по производству дронов SkyFall во время визита на Украину, который состоялся за несколько дней до его смерти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии