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Сенатор США перед смертью посетил компанию SkyFall на Украине

Сенатор США перед смертью посетил компанию SkyFall на Украине

Сенатор Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) посетил одну из баз украинской компании по производству дронов SkyFall во время визита на Украину, который состоялся за несколько дней до его смерти.

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