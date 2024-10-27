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Пашинян вслед за Алиевым поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах

Пашинян вслед за Алиевым поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах

Президент Азербайджана направил письмо Кобахидзе, узнав об итогах парламентских выборовПрезидент Азербайджана направил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе поздравительную телеграмму в связи с победой "Грузинской мечты" на парламентских выборах.

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