«Это какой-то кошмар!» Макс Ферстаппен объяснил свою ругань по радио

«Это какой-то кошмар!» Макс Ферстаппен объяснил свою ругань по радиоGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Red Bull Макс Ферстаппен, показавший третье время в пятницу Гран При Бельгии, объяснил эмоциональную реакцию по радио на работу коробки передач.