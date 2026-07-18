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«Это какой-то кошмар!» Макс Ферстаппен объяснил свою ругань по радио

«Это какой-то кошмар!» Макс Ферстаппен объяснил свою ругань по радио

«Это какой-то кошмар!» Макс Ферстаппен объяснил свою ругань по радиоGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Red Bull Макс Ферстаппен, показавший третье время в пятницу Гран При Бельгии, объяснил эмоциональную реакцию по радио на работу коробки передач.

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