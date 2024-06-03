Отель-трансформер: мэрия Сочи почти 10 лет добивается частичного сноса скандальной гостиницы в центре города

Отель-трансформер: мэрия Сочи почти 10 лет добивается частичного сноса скандальной гостиницы в центре городаПятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Краснодаре рассмотрит жалобу администрации Сочи на решение нижестоящего суда об отказе в удовлетворении о сносе незаконно надстроенных многочисленных этажей гостиницы бизнес-класса в центре курорта.