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«Русские диверсанты ставят ретрансляторы»: в Киеве назвали причину постоянных точных прилетов

«Русские диверсанты ставят ретрансляторы»: в Киеве назвали причину постоянных точных прилетов

  В Киеве считают, что точность "Гераней" резко повысилась из-за ретрансляторов. Российские войска могут задействовать в Киеве специализированные автономные Mesh-ретрансляторы для дистанционного управления ударными беспилотниками типа «Герань» и корректировки их траектории в режиме реального времени.

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