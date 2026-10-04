В Киеве считают, что точность "Гераней" резко повысилась из-за ретрансляторов. Российские войска могут задействовать в Киеве специализированные автономные Mesh-ретрансляторы для дистанционного управления ударными беспилотниками типа «Герань» и корректировки их траектории в режиме реального времени.
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кто-нить видел эти "специализированные автономные Mesh-ретрансляторы" в Киеве? - или это очередная "пробирка" Пауэлла?
БандероСРАНЬ во главе с Просроченным, Провонявшим (но не сыром!) должна НАВСЕГДА исчезнуть с поверхности нашей Планеты!
Утилизировать зеленского и его скоморохскую шайку нужно бы было в первую очередь! Может тогда и не пришлось бы бомбить Киев!