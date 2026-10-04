«Русские диверсанты ставят ретрансляторы»: в Киеве назвали причину постоянных точных прилетов

В Киеве считают, что точность "Гераней" резко повысилась из-за ретрансляторов. Российские войска могут задействовать в Киеве специализированные автономные Mesh-ретрансляторы для дистанционного управления ударными беспилотниками типа «Герань» и корректировки их траектории в режиме реального времени.