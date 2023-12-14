Три спектакля с участием Бегбедера отменили в Париже

Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic В театре Эдуарда VII в Париже отменены три спектакля, участие в которых принимает французский писатель Фредерик Бегбедер, обвиненный в домогательствах, сообщил телеканал BFM TV.
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