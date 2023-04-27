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WP: Си Цзиньпин словами о корыстных целях конфликта в разговоре с Зеленским ударил по США

Издательство The Washington Post заявило, что слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные им президенту Украины Владимиру Зеленскому, стали сигналом США.

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