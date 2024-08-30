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Интервью легендарного командир разведки «Спецназа «Ахмат» с позывным Аид

https://rurik-l.livejournal.com/5223332.html?utm_referrer=mi.В начале 2023 года были созданы так называемые отряды «Шторм», задачей которых были конкретно штурмовые действия в условиях города, лесопосадок.

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