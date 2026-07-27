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В Минпромторге сообщили, что Россия наращивает производство ракет для ПВО

В Минпромторге сообщили, что Россия наращивает производство ракет для ПВО

Производство зенитных управляемых ракет (ЗУР) для систем противовоздушной обороны продолжит расти в 2026 и 2027 годах, для эффективной борьбы с беспилотниками также активно развиваются лазерные комплексы, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

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