В Минпромторге сообщили, что Россия наращивает производство ракет для ПВО

Новости внутренней и внешней политики в России

Производство зенитных управляемых ракет (ЗУР) для систем противовоздушной обороны продолжит расти в 2026 и 2027 годах, для эффективной борьбы с беспилотниками также активно развиваются лазерные комплексы, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.