В Израиле предложили членам ХАМАС «сдаться или умереть»

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в свете сообщений СМИ о готовящейся сделке по освобождению пленных из сектора Газа в обмен на остановку боевых действий заявил, что военнослужащие страны продолжат операцию против палестинской радикальной организации ХАМАС до победы.
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