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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“EA знает, где я нахожусь”: ведущий сценарист Battlefield Bad Company 2 не против сделать ...

“EA знает, где я нахожусь”: ведущий сценарист Battlefield Bad Company 2 не против сделать ...

“EA знает, где я нахожусь”: ведущий сценарист Battlefield Bad Company 2 не против сделать еще одну Bad CompanyДэвид Голдфарб, ведущий дизайнер и сценарист Battlefield Bad Company 2, заявил, что не против сделать новую часть популярной франшизы, если EA будет заинтересована в возрождении серии.

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