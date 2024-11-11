“EA знает, где я нахожусь”: ведущий сценарист Battlefield Bad Company 2 не против сделать еще одну Bad CompanyДэвид Голдфарб, ведущий дизайнер и сценарист Battlefield Bad Company 2, заявил, что не против сделать новую часть популярной франшизы, если EA будет заинтересована в возрождении серии.