«Ростелеком» завершил разработку высокоскоростной DWDM-системы «БУЛАТ»: оборудование включено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ

«Ростелеком» начал опытную эксплуатацию волоконно-оптической DWDM1 -системы российского производителя «БУЛАТ», которая предназначена для строительства национальных и международных линий связи, реализации проектов на уровне доступа, агрегации и ядра сети с простыми и сложными топологиями.