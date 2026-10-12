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«Ростелеком» завершил разработку высокоскоростной DWDM-системы «БУЛАТ»: оборудование включено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ

«Ростелеком» завершил разработку высокоскоростной DWDM-системы «БУЛАТ»: оборудование включено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ

«Ростелеком» начал опытную эксплуатацию волоконно-оптической DWDM1 -системы российского производителя «БУЛАТ», которая предназначена для строительства национальных и международных линий связи, реализации проектов на уровне доступа, агрегации и ядра сети с простыми и сложными топологиями.

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