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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Несмотря на триумф Elden Ring, Хидетака Миядзаки все еще не создал свою “идеальну...

Несмотря на триумф Elden Ring, Хидетака Миядзаки все еще не создал свою “идеальну...

Несмотря на триумф Elden Ring, Хидетака Миядзаки все еще не создал свою “идеальную фэнтезийную RPG”Хидетака Миядзаки, гений из FromSoftware, подаривший миру шедевры вроде Dark Souls и Elden Ring, заявил, что его “идеальная фэнтезийная RPG” все еще впереди.

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