Федеральный суд Нью-Йорка назначил заседание на 15 октября для предъявления новых обвинений президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в связи с делом о пытках и "наркотерроризме".
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