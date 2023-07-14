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Русских пенсионеров выгоняют с работы: Реформа резко снизила число желающих

Русских пенсионеров выгоняют с работы: Реформа резко снизила число желающих

В России падает количество работающих пенсионеров.Число работающих пенсионеров в России быстро и неуклонно снижается.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ни чего удивительного в этом нет. Все реформы которые проводились и проводятся в России заведомо провальные т.к. их проводят непрофессионалы и некомпетентные политики с чиновники. О пенсионной реформе можно сказать одно что стариков обрекают на голод и вымирание, что показывает статистика.... Да и как могут реформы быть с положительным результатом, если в России политики, чиновники сами себе устанавливают какая им необходима пенсия для безбедной жизни со льготами, привилегиями....
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