«Россети Урал» укрепляют систему охраны труда

На базе Учебного центра «Россети Урал» состоялась встреча первого заместителя генерального директора – главного инженера компании Владимира Рябушева со старшими уполномоченными по охране труда и лидерами первичных профсоюзных организаций филиалов.
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