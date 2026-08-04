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«Россети Урал» укрепляют систему охраны труда

На базе Учебного центра «Россети Урал» состоялась встреча первого заместителя генерального директора – главного инженера компании Владимира Рябушева со старшими уполномоченными по охране труда и лидерами первичных профсоюзных организаций филиалов.

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