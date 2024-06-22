«ПВО не остановит». В США испугались уникального российского оружия

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны западных стран не смогут защитить их от российских гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщает GB News со ссылкой на отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса.
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