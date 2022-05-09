Финансист рассказал, как поведет себя рубль после майских праздников

Известия/Сергей Коньков Ожидать серьезного шторма на валютном рынке не стоит до отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Известия/Сергей Коньков Ожидать серьезного шторма на валютном рынке не стоит до отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Свежие комментарии