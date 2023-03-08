Он призвал русских внимательнее слушать своего президента Путина.Глава русского государства Владимир Путин очень ясно и однозначно высказался насчет перспективных планов, связанных с обеспечением безопасности России в контексте украинкой проблемы.
Он призвал русских внимательнее слушать своего президента Путина.Глава русского государства Владимир Путин очень ясно и однозначно высказался насчет перспективных планов, связанных с обеспечением безопасности России в контексте украинкой проблемы.
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