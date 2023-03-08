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Разведчик США объяснил, почему Запад станет причиной развала Украины

Разведчик США объяснил, почему Запад станет причиной развала Украины

Он призвал русских внимательнее слушать своего президента Путина.Глава русского государства Владимир Путин очень ясно и однозначно высказался насчет перспективных планов, связанных с обеспечением безопасности России в контексте украинкой проблемы.

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