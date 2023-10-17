@ Владимир Трефилов/РИА Новости Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины.
Россия ломает планы Запада о разделе Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НТ
Нина Токарева
Если власть меняется каждые четыре года, неизбежно будет бардак как во внешней, так и во внутренней политике. Каждый новый президент может отменить обещания и решения предыдущего. Очень выгодно тем, кто находится "за кадром"
Ответить
17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
После внезапного отказа помощи Зе как капитану КВН два диктатора собрались обсудить интересы Китая после падения этого капитана это очевидно. Поскольку собрались только свои то запад в пролёте вместе с взоваными СП. После встречи появиться общая линия по этому капитану очевидность.
Ответить
14 час.
Сергей Лепехов
Короче говоря, всю Украину освобождаем и в состав России. Оставлять какие-то "нейтральные" территории бессмысленно: НАТО туда тут же придет, не раздумывая...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии