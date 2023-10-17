Россия ломает планы Запада о разделе Украины

НТ Нина Токарева Если власть меняется каждые четыре года, неизбежно будет бардак как во внешней, так и во внутренней политике. Каждый новый президент может отменить обещания и решения предыдущего. Очень выгодно тем, кто находится "за кадром"

ОТ Олег Тимофеев После внезапного отказа помощи Зе как капитану КВН два диктатора собрались обсудить интересы Китая после падения этого капитана это очевидно. Поскольку собрались только свои то запад в пролёте вместе с взоваными СП. После встречи появиться общая линия по этому капитану очевидность.