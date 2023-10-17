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Россия ломает планы Запада о разделе Украины

Россия ломает планы Запада о разделе Украины

@ Владимир Трефилов/РИА Новости Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины.

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Комментарии
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НТ
Нина Токарева
Если власть меняется каждые четыре года, неизбежно будет бардак как во внешней, так и во внутренней политике. Каждый новый президент может отменить обещания и решения предыдущего. Очень выгодно тем, кто находится &quot;за кадром&quot;
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
После внезапного отказа помощи Зе как капитану КВН два диктатора собрались обсудить интересы Китая после падения этого капитана это очевидно. Поскольку собрались только свои то запад в пролёте вместе с взоваными СП. После встречи появиться общая линия по этому капитану очевидность.
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14 час.
Сергей Лепехов
Короче говоря, всю Украину освобождаем и в состав России. Оставлять какие-то &quot;нейтральные&quot; территории бессмысленно: НАТО туда тут же придет, не раздумывая...
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1 час.

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