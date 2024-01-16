У попавшего в больницу российского ребенка нашли 17 инородных тел в желудке

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа в публикации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в городе Ноябрьске врачи извлекли из желудка и тонкого кишечника ребенка 17 инородных тел .
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