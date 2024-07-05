Сторона защиты генерал-майора Попова требует возбудить дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц

В Москве адвокаты генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве, обратились в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц.
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