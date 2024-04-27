Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны 8 гонщиков из 20

Команды «Формулы-1» начали определяться с пилотами на 2025 год. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, которого связывали с переходом в «Мерседес», решил остаться в «Астон Мартин», Нико Хюлькенберг покинет «Хаас» и присоединится к «Зауберу» (с 2026 года – «Ауди»).
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