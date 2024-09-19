Челябинские модули начали ставить на военные катера. Фото

Модули «Нарвал» завода «Электромашина» из Челябинска начали ставить на военные катера. Как 19 сентября сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ), производство велось на серийной и опытной площадках.
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