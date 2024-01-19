Камео певца Киркорова исчезло из сериала "Сваты"

В сериале основанной Владимиром Зеленским "Студии Квартал-95" Киркоров играет сам себя. В серии, снятой в 2010 году, он прибывает на экскурсию в винодельню, где герой "Сватов" Митя называет артиста "дорогим Филиппом" и лично показывает ему производство.