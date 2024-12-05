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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Следующей целью игроков в Hitman: World of Assassination станет мастер шпагатов Жан-Клод В...

Следующей целью игроков в Hitman: World of Assassination станет мастер шпагатов Жан-Клод В...

Следующей целью игроков в Hitman: World of Assassination станет мастер шпагатов Жан-Клод Ван ДаммРазработчики из датской студии IO Interactive анонсировали новую неуловимую цель для игроков своего социального стелс-экшена Hitman: World of Assassination (Hitman 3 с контентом из двух первых частей).

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