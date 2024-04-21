Записки астраханского натуралиста. Опылители цветов

Автор рубрики – Владимир Паньков. Весной все вокруг радует нас цветением, начиная от плодовых деревьев, которые словно надевают белоснежные свадебные платья, и заканчивая совсем небольшими растениями у нас под ногами, которые и разглядеть то трудно.