Записки астраханского натуралиста. Опылители цветов

Автор рубрики – Владимир Паньков. Весной все вокруг радует нас цветением, начиная от плодовых деревьев, которые словно надевают белоснежные свадебные платья, и заканчивая совсем небольшими растениями у нас под ногами, которые и разглядеть то трудно.
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