В России предложили установить новые критерии лишения звания «Народный артист».

Сергей Oблезов

Хватит выдумывать и создавать лазейки для предателей! Если человек пошел против Родины, значит он предатель Родины. Не надо морочить людям голову, никто не собирается сидеть и высчитывать ,сколько денег предатели получили от своих спонсоров за границей. Важен сам факт- мы здесь на Родине, а разные галкины и палкины -там и клевещут на нас! Чтобы вы не делали своим бездействием, люди прошедшие через войну придут к власти и перестреляют этих подонков и будут правы!!!