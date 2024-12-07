Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В России предложили установить новые критерии лишения звания «Народный артист».

В России предложили установить новые критерии лишения звания «Народный артист».

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой упростить процедуру лишения звания «Народный артист» для тех, кто занимается антироссийской деятельностью.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Хватит выдумывать и создавать лазейки для предателей! Если человек пошел против Родины, значит он предатель Родины. Не надо морочить людям голову, никто не собирается сидеть и высчитывать ,сколько денег предатели получили от своих спонсоров за границей. Важен сам факт- мы здесь на Родине, а разные галкины и палкины -там и клевещут на нас! Чтобы вы не делали своим бездействием, люди прошедшие через войну придут к власти и перестреляют этих подонков и будут правы!!!
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