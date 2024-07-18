Там, где не достанет "Искандер": Партизаны устроили "ночь страха" - Одесса горела несколько часов. Русский город возвращается домой

Партизанская война вышла на беспрецедентно новый уровень. Местные подпольщики устроили "ночь страха" - Одессу не могли потушить несколько часов из-за высоких рисков взрывов, детонации и распространения огня.
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