Инфографика: жители каких стран любят мясо, а каких — рыбу

Инфографика: наиболее потребляемый вид мяса и рыбы по странам / © geofacts На инфографике Geofacts, созданной на основе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, видно, что курицу больше всего едят, например, в России, Белоруссии, Грузии, Турции и Великобритании, а свинину — в частности, в Германии, Польше, Франции, Испании и Италии.