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ДумаТВ

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Володин: в Саратове завершено строительство новой школы

Володин: в Саратове завершено строительство новой школы

Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил в своем канале МАХ, что в Саратове открылась новая школа.  В моём родном Саратове завершено строительство новой школы.

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