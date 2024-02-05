Быстрее всего квартира в Москве начнет приносить доход районах Сокол и Чертаново

Самоокупаемость квартиры районах Сокол и Чертаново — самая быстрая во всей Москве и составляет 18-20 лет к такому выводу пришли аналитики "Авито Недвижимости", сравнившие стоимость приобретения и аренды жилья в самых востребованных районах Москвы.
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