Гендиректор Strategy заявил, что продажа BTC по $60 000 перед покупкой по $80 000 была «правильной сделкой»

Генеральный директор Strategy Фонг Ле отмахнулся от опасений по поводу продажи компанией примерно 7000 BTC по цене $60 000–$65 000 перед возобновлением покупок по цене около $80 000, заявив, что сделки были обусловлены капитальными затратами, а не ценой BTC.