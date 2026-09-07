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ИА Регнум

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Годовалой девочке в Забайкалье влили в рот кислоту и содрали кожу

Годовалой девочке в Забайкалье влили в рот кислоту и содрали кожу

Годовалая девочка в Забайкалье стала жертвой зверских истязаний со стороны собственной матери, которая, как считает обвинение, сломала ей руку, отравила уксусом, избила ковшиком и ошпарила кипятком.

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