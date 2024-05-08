В Госдуме согласились с докладом МВФ о разделении мировой экономики на три блока

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике, замруководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов согласился с экспертной оценкой МВФ о разделении мировой экономики на три блока из-за политических разногласий, сообщает ДумаТВ.
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