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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Доверие потребителей еврозоны неожиданно улучшилось в сентябре

Предварительные данные, опубликованные Европейской Комиссией, показали, что потребительское доверие в еврозоне выросло в сентябре, поскольку распространение дельта-варианта Covid-19 было взято под конПредварительные данные, опубликованные Европейской Комиссией, показали, что потребительское доверие в еврозоне выросло в сентябре, поскольку распространение дельта-варианта Covid-19 было взято под контроль и ограничения были ослаблены.

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