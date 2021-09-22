Доверие потребителей еврозоны неожиданно улучшилось в сентябре

Предварительные данные, опубликованные Европейской Комиссией, показали, что потребительское доверие в еврозоне выросло в сентябре, поскольку распространение дельта-варианта Covid-19 было взято под конПредварительные данные, опубликованные Европейской Комиссией, показали, что потребительское доверие в еврозоне выросло в сентябре, поскольку распространение дельта-варианта Covid-19 было взято под контроль и ограничения были ослаблены.