Ukraine Targets Russia's Key Black Sea Oil Port

Ukraine hit with drones overnight on Wednesday infrastructure in Novorossiysk, which is Russia’s key oil terminal in the Black Sea, in attacks that killed four people and reportedly sparked a fire at a fuel oil terminal at the port.
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