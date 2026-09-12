Мирный житель погиб в Горловке в результате украинской атаки. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. «Вследствие украинской вооружённой агрессии в Горловке погиб мирный житель», — написал он в своём Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым