Царьград Фото: globallookpress.com Каждый поход пациента в поликлинику превращается в игру "найди русскую фамилию".
"Мы едем сюда, чтобы править": Невесты мигрантов покупают дипломы врачей
Комментарии
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Гулька
Мадам Голикова сделала свое черное дело: развалила всю российскую медицину и пустила туда тупых азиатов. А в награду за совершенное обзавелась нехилой недвижимостью.
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9 час.
Сергей Косторнов
да куда ты денешься......
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4 час.
оя
олег яковук
Этим кто все это затеил Россия не нужна они заработают много денег и свалят от сюда на запад.
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2 час.
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