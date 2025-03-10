Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег яковук
    Этим кто все это затеил Россия не нужна они заработают много денег и свалят от сюда на запад."Мы едем сюда, чт...
  • Семен Демин
    Российские воины лучшие в мире. В этом нет сомнений. А вот политики...  это вопрос. Чиновники до сих пор не дают ВС Р...Смерть из трубы. ...
  • Сергей Косторнов
    да  куда  ты  денешься......"Мы едем сюда, чт...

"Мы едем сюда, чтобы править": Невесты мигрантов покупают дипломы врачей

"Мы едем сюда, чтобы править": Невесты мигрантов покупают дипломы врачей

Царьград Фото: globallookpress.com Каждый поход пациента в поликлинику превращается в игру "найди русскую фамилию".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гулька
Мадам Голикова сделала свое черное дело: развалила всю российскую медицину и пустила туда тупых азиатов. А в награду за совершенное обзавелась нехилой недвижимостью.
Ответить
9 час.
Сергей Косторнов
да  куда  ты  денешься......
Ответить
4 час.
оя
олег яковук
Этим кто все это затеил Россия не нужна они заработают много денег и свалят от сюда на запад.
Ответить
2 час.
наверх