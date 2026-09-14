Почему СВО из "быстрого разгрома" превратилась в "войну на истощение"?

От стремительного прорыва - к борьбе на выносливость. Как СВО обрела черты войны на истощение.По оценке первого министра государственной безопасности ДНР, доктора политических наук Андрея Пинчука, трансформация характера боевых действий во многом опирается на логику "неприемлемого ущерба" - подход, уходящий корнями в эпоху советско‑западного противостояния.
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