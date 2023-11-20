Российский рынок способен открыть торги понедельника ростом

Российский фондовый рынок пятничные торги завершил разнонаправленно, рублевый рынок акций вырос благодаря сырьевым бумагам, по итогам предыдущей сессии индекс МосБиржи прибавил 0,54% - до 3206,34 пункта, РТС потерял 0,63% - до 1122,1 пункта.
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