Букингемский дворец официально понизил статус принца Гарри: почему возвращение Сассексов в Британию началось со скандала

После летней попытки наладить отношения с британцами — от участия принца Гарри в подкасте с экс-регбистом Джо Марлером до «козьей йоги» на благотворительном фестивале Scotty’s Little Soldiers в Уорикшире — герцоги Сассекские снова оказались в центре громкого конфликта с Букингемским дворцом.
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