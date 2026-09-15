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Букингемский дворец официально понизил статус принца Гарри: почему возвращение Сассексов в Британию началось со скандала

Букингемский дворец официально понизил статус принца Гарри: почему возвращение Сассексов в Британию началось со скандала

После летней попытки наладить отношения с британцами — от участия принца Гарри в подкасте с экс-регбистом Джо Марлером до «козьей йоги» на благотворительном фестивале Scotty’s Little Soldiers в Уорикшире — герцоги Сассекские снова оказались в центре громкого конфликта с Букингемским дворцом.

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