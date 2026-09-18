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Актер Куликов из "Кадетства" умер из-за продолжительной болезни

Актер Куликов из "Кадетства" умер из-за продолжительной болезни

vk.com/Тверской государственный театр кукол Причиной смерти заслуженного артиста России, ветерана Тверского государственного театра кукол Аркадия Куликова стала продолжительная болезнь.

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