Актер Куликов из "Кадетства" умер из-за продолжительной болезни

vk.com/Тверской государственный театр кукол Причиной смерти заслуженного артиста России, ветерана Тверского государственного театра кукол Аркадия Куликова стала продолжительная болезнь.
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