Талантливые российские шахматисты вернут деньги при смене гражданства

Контракты между Федерацией шахмат России (ФШР) и молодыми российскими шахматистами подразумевает возврат вложенных средств в случае смены спортивного гражданства, заявил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев 3 января в интервью РИА Новости.
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