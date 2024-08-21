Cardano запускает хардфорк Chang 27 августа

Экосистема Cardano готова к заметному обновлению с реализацией хардфорка Chang 27 августа. Известный своей децентрализованной и ориентированной на сообщество природой, Cardano намерен повысить эффективность своего протокола и механизмы управления посредством этого ключевого обновления.
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