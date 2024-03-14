Китайский эксперт Цуй Хэн заявил о неспособности ВСУ противостоять России

Вооружённым силам Украины не хватает оружия и боевого духа, чтобы противостоять России. Такую точку зрения высказал преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.