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Ротенберг не боится увольнения после проигрыша в матче с "Северсталью"

Ротенберг не боится увольнения после проигрыша в матче с "Северсталью"

После поражения петербургского СКА в мачте регулярного чемпионата КХЛ против команды «Северсталь» (итоговый счет составил 7:4), главный тренер армейцев Роман Ротенберг ответил на интересующие вопросы на пресс-конференции после игры.

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