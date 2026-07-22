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Царьград

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Кирилл Дмитриев: ЕС из-за санкций потерял 3 триллиона евро

Кирилл Дмитриев: ЕС из-за санкций потерял 3 триллиона евро

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента РФ, прокомментировал публикацию Financial Times о санкциях.

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