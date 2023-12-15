Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Авас Анекак
    -----Нужно уничтожать это оружием большой мощности, и тогда бояться будет нечего.------ верноГермания начала п...
  • radiofree RF
    Хохлы уже применяли свои химические бомбочки по нашим ребятам и что? И ничего.Германия начала п...
  • Игорь Максаков
    Забебенить по центру принятия решений по этому иприту так, чтобы там десять лет ничего не росло, на этом месте. Кого ...Германия начала п...

В Киеве призвали возродить москальский СМЕРШ

В Киеве призвали возродить москальский СМЕРШ

Для победы над заполонившими Украину «агентами Кремля» бандеровцы должны стимулировать шпиономанию и вернуться к советским практикам, заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец в эфире телеканала «Прямой».

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