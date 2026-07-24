Строительство «Ямал Арены» вышло на финишную прямую

В Салехарде спортивно-оздоровительный комплекс «Ямал Арена» вышел на финальный этап строительства. Ход работ на площадке проверили директор департамента строительства и жилищной политики Ямала Сергей Власенко и депутат окружного Заксобрания Алексей Щелконогов, сообщили в департаменте строительства ЯНАО.